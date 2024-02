Palazzetto hockey. Salta il progetto. Il Cp Grosseto attacca il Comune

"Disinteresse e non solo". Sono questi i due sentimenti che Stefano Osti, presidente del Circolo Pattinatori Grosseto e dirigente sportivo grossetano di "lungo corso" ha deciso di esternare alla città e agli appassionatio di stecche e palline. Dopo mesi di silenzi da parte del Comune. Il motivo? Le promesse, non mantenute, sulla costruzione di un palazzetto a norma per l’attività di alto livello visto che la deroga triennale scadrà a giugno del 2025. Il Cp Grosseto, nelle ultime quattro stagioni, ha conquistato l’Europa, la Final Four di Coppa Italia e anche una semifinale scudetto. Obiettivi che nel futuro potrebbero essere solo un ricordo. "Il Comune ha partecipato al Bando Sport e Periferie – inizia il massimo dirigente biancorosso – con un progetto fatto da noi, presentato l’ultimo giorno utile, il 10 ottobre. A dicembre l’assessore e onorevole Fabrizio Rossi, a mia domanda, mi diceva che la risposta sarebbe arrivata ad aprile, per poi scoprire, grazie all’interessamento di Marco Simiani del Pd, che la graduatoria era uscita il 22 dicembre, e il palazzetto di via Mercurio non c’era. Quindi – aggiunge Stefano Osti – non solo il bando è stato presentato nei tempi sbagliati, ma nessuno del Comune, a oggi che siamo a febbraio, ci ha ancora comunicato l’esito. E’ veramente una cosa disarmante". Osti aggiunge: "Questa è la prova che al Comune della nostra attività non importa niente. Ma vorrei ricordare che il Cp Grosseto si fa carico ogni mese di un mutuo, di cui il Comune ha la fideiussione, per un totale di quasi 700mila euro. Soldi che sono stati spesi per ristrutturare il centro sportivo di via Mercurio. Che, ricordo, è di proprietà del Comune. Forse ci hanno preso per un bancomat. Dobbiamo sospendere i pagamenti? Ci sto seriamente pensando". Poi chiude: "Abbiamo portato a Grosseto l’Igualada, una superpotenza spagnola dell’hockey mondiale e non si è visto nessuno del Comune. L’unico che ci segue è Fausto Turbanti, che è nostro tifoso. Gli altri preferiscono fare passerelle altrove. Qualche mese fa il presidente federale Sabatino Aracu ha scritto al sindaco per sollecitare una risposta sul palazzetto: nessuno ha risposto. Altro comportamento inaccettabile".

Matteo Alfieri