Pagni e Rossi (Cgil) attaccano: "Dal sindaco cultura patriarcale. Coerente con la sua storia"

Monica Pagni, segretaria della Camera del lavoro, e Claudia Rossi, responsabile del coordinamento donne Cgil Grosseto, intervengono dopo le dichiarazioni del sindaco Vivarelli Colonna sulla modifica alla legge 194. "Come purtroppo avviene oramai con una regolarità preoccupante, il sindaco Vivarelli Colonna occupa nuovamente la scena con argomenti e modalità non proprio in linea con la sua pretesa missione di ’pacificatore’ – aggiungono – Infatti, se è vero che il suo obiettivo prioritario sono i ’compagni’, come ben documentato da lui stesso sui social, sicuramente l’altro obiettivo privilegiato sono le donne, di cui di volta in volta deplora e sbeffeggia l’aspetto fisico, l’appartenenza politica o a movimenti femministi e, in generale, le libertà". Secondo Pagni "perfettamente in linea con una logica patriarcale tra le più retrive e violente, attacca questa volta il diritto delle donne ad autodeterminarsi in un ambito delicato e sensibile come quello della maternità consapevole. Onestamente non ci sorprende né la misoginia, né la cinica disinvoltura della strumentalizzazione che il sindaco fa della proposta di modifica della legge 194 per attirare su di sé i riflettori. È tutto molto coerente con la sua storia". Pagni e Rossi chiudono: "Suo malgrado, L’Italia e la stessa comunità grossetana che Vivarelli Colonna si trova in via transitoria ad amministrare sono molto più avanti rispetto alla subcultura misogina e antimoderna di cui fa sfoggio con certe dichiarazioni. In uno Stato laico da un rappresentante delle Istituzioni ci aspetteremmo, al contrario, la preoccupazione per la reale esigibilità dei diritti sanciti dalle leggi. Diritti messi in discussione ad esempio dall’eccessiva presenza di medici obiettori nelle nostre strutture pubbliche".