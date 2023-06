Pagni (Cgil): "A Roma per i diritti universali"

Sabato prossimo Roma ospiterà la grande manifestazione nazionale indetta dalla Cgil in difesa del servizio sanitario nazionale: "Articolo 32, salute diritto fondamentale delle persone e delle comunità". "La Cgil di Grosseto ci sarà in forze - spiega Monica Pagni, segretaria provinciale – perché sulla sanità stiamo per imboccare un tornante della storia, di fronte al quale bisogna prendere una posizione inequivocabile. Ed è importante che le persone capiscano qual è la vera posta sul tavolo, al di là del gioco di specchi della politica". Pagni parte da alcuni dati oggettivi, per darne un’interpretazione. "La spesa per la sanità passerà dal 7,1% del Pil nel 2021 al 6,2% del 2026, cioè a dire 18-20 miliardi in meno. Questo sta avvenendo in un Paese dove già oggi la spesa sanitaria pro-capite – 1.920 euro nel 2019 - è molto inferiore a quella degli altri grandi Paesi europei. Per raggiungere il livello di spesa pro-capite dell’Inghilterra servirebbero 20 miliardi in più, e ne servirebbero 40 per arrivare a quello della Germania. Nonostante questo divario enorme, tuttavia, il nostro sistema sanitario nazionale riesce ad ottenere il 30% in meno della media europea di decessi potenziali ogni 1.000 abitanti per il mancato ricorso a interventi sanitari appropriati. Così come la media di sopravvivenza ai tumori è più alta in Italia rispetto alla media dell’Unione europea". Poi chiude: "Fino ad oggi il sistema ha complessivamente retto perché si è abituato a fare bene con risorse molto minori rispetto a quanto avviene negli altri grandi paesi. Complice anche gli squilibri del sistema – nei prossimi 4 anni andranno in pensione 30mila medici e 20mila infermieri che sarà difficilissimo rimpiazzare. Ogni volta, infatti, che il sistema pubblico va in difficoltà nell’erogare le prestazioni, il privato alza il prezzo dei suoi servizi – chiude Pagni – Per tutti questi motivi, e per molti altri la Cgil sarà a Roma, determinata ah interrompere la corsa occulta alla privatizzazione di uno dei sistemi sanitari più efficaci e rinomati nel mondo. Che si è sempre contraddistinto per l’universalismo e l’equità".