’Pagine’ di cultura in riva alla laguna "Book Prize", scelti i sei candidati

L’Orbetello Book Prize annuncia i sei autori in concorso per la seconda edizione. A contendersi il premio nato in riva alla laguna saranno in questa occasione Bruno Arpaia con ‘Ma tu chi sei’, Matteo Bianchi con ‘La vita di chi resta’, Paolo Giordano con ‘Tasmania’, Tommaso Pincio con ‘Diario di un’estate marziana’, Elisa Ruotolo con ‘Il lungo inverno di Ugo Singer’ e Igiaba Scego con ‘Cassandra a Mogadiscio’. Tra questi sei, i nomi dei tre finalisti saranno annunciati al Salone internazionale del libro di Torino domenica 21.

A scegliere il vincitore che sarà premiato sabato 1 luglio saranno poi i giurati, coordinati da Paolo Di Paolo, che quest’anno sono Annalena Benini, Roberta Colombo, Eugenio Murrali, Teresa Ciabatti, Silva Gentilini, Lorena Manini, Giorgio Razzoli, Mauro Vichi, insieme agli Amici del Parco della Lettura, un gruppo di lettori residenti nel comune di Orbetello.

"E’ un orgoglio per il nostro territorio – dichiara Maddalena Ottali, assessore a Cultura, Turismo e Commercio – che la nomina della terna della seconda edizione di Orbetello Book Prize sia annunciata nel corso di una manifestazione riconosciuta e consolidata come il Salone del libro di Torino. Ho oltremodo piacere di cogliere questa occasione per fare i miei auguri ad Annalena Benini, a cui è stata affidata la direzione del Salone Internazionale del libro per il prossimo triennio. Sono entusiasta di tante professioniste e professionisti al nostro fianco e di poter affermare la crescita di questo premio in questi due anni dal suo inizio".

"Abbiamo cercato autori e autrici che nello spirito del Premio – dichiara Paolo Di Paolo – avessero cominciato un percorso di visibilità all’estero e privilegiato voci che hanno un loro timbro speciale, molto riconoscibile. Come lo scorso anno la sestina e la terna dei finalisti offrono un colpo d’occhio su temi e registri molto diversi fra loro, ma il collante ideale è di nuovo la scommessa sullo stile".

Orbetello Book Prize è un’iniziativa del Comune lagunare, curata da Zigzag, agenzia di comunicazione specializzata in eventi di questo tipo. La location scelta si conferma i Giardini chiusi, che diventeranno così anche quest’anno il Parco della lettura di Orbetello.

Riccardo Bruni