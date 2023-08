"Paesi in musica" fa tappa a Sticciano In chiesa suonano i "PassiSparsi" Giovedì 21, "PassiSparsi" suona musica antica italiana del XVI secolo in un concerto alla Chiesa della Santissima Concezione di Sticciano, per la rassegna "Paesi in Musica a Roccastrada". Una performance moderna per un repertorio profano.