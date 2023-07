"Paesi in musica" a Roccastrada: 6 Concerti gratuiti in luoghi suggestivi Il Comune di Roccastrada organizza "Paesi in Musica", un festival gratuito con sei concerti in luoghi diversi del territorio. Artisti di qualità, dalla musica classica al jazz, accompagneranno cittadini e turisti fino alla fine di agosto. Un'occasione per valorizzare il patrimonio artistico e culturale.