Paesaggi della memoria Scoperta del "Villaggio"

Il villaggio minerario di Niccioleta entra a far parte della rete dei "Paesaggi della Memoria" grazie ad un progetto di valorizzazione portato avanti dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con il Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, partendo dal fondamentale lavoro di ricerca del professor Riccardo Zipoli e con il coinvolgimento attivo della popolazione locale. Il Comune, con delibera numero 66 del 5 maggio 2023, ha approvato un progetto che prevede diverse iniziative che vanno in questa direzione: la prima si è rivelata fondamentale per la richiesta stessa di ammissione alla Rete dei "Paesaggi" ed è la realizzazione di 15 pannelli informativi che saranno installati a Niccioleta per accompagnare il visitatore su come era strutturato il villaggio minerario: dal dopolavoro, ai cosiddetti camerotti, la dispensa, i palazzi degli operai, il rifugio antiaereo e la villa del direttore, fino ai luoghi simbolo della rappresaglia che ha dato seguito alla strage degli 83 Martiri della Niccioleta.