Padre ridotto in schiavitù da moglie e figlio, il ragazzo: “Mi vergogno”

Grosseto, 9 maggio 2023 – Ridotto praticamente in schiavitù dalla moglie e dal figlio: non lo facevano mangiare, lo picchiavano, lo offendevano, e lo costringevano a girare nudo per casa e anche ad inginocchiarsi per chiedere “perdono”. Vittima un uomo di 70 anni del grossetano. La moglie di 64 anni, già condannata nel 2016 a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni per gli stessi reati nei confronti del marito, e il figlio della coppia, 21enne, sono accusati di maltrattamenti e lesioni personali.

Oggi al tribunale di Grosseto si è svolto l'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari Marco Mezzaluna. La donna, difesa dall'avvocato Tommaso Galletti, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il figlio , difeso da Adriano Galli, ha invece ammesso ogni responsabilità. Davanti al giudice avrebbe affermato “di vergognarsi di aver fatto quelle cose. Ho sbagliato e sono pentito”, riferendo che gli episodi sarebbero stati causati da un periodo “di forte stress, dovuto anche al contratto in scadenza e al dover lasciare la casa in Maremma”.

Sono stati i vicini di casa della famiglia, che viveva in un appartamento nella zona nord della provincia di Grosseto, ad avvertire i carabinieri. L'uomo ha sempre negato di essere vittima di maltrattamenti, anche in presenza dei militari, chiamati più volte sul posto. Nel provvedimento notificato lo scorso 4 maggio, il gip, su richiesta del pm Giampaolo Melchionna, ha definito i rapporti familiari come «rapporti che si reggevano su soprusi, vessazioni e sopraffazioni". I militari, dopo una lunga indagine, avevano portato alla luce l'inferno a cui l'uomo doveva sottostare quotidianamente.

La famiglia, che si era trasferita a Biella da qualche mese, ha ricevuto la notifica dell'ordinanza del giudice Mezzaluna che prevede l'allontanamento di moglie e figlio dalla casa di famiglia.