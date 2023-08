"Pacchetto scuola" Le domande al via

Il "Pacchetto scuola" è un supporto rivolto alle famiglie con figli che frequentano la scuola secondaria di primo o secondo grado oppure corsi di formazione professionale. Per richiedere il sostegno l’Isee familiare non deve superare 15.748,78 euro: l’incentivo può essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo, materiale scolastico o altri servizi legati sempre all’istruzione. Si tratta di un’operazione molto importante da parte del Comune, molto apprezzata dalle famiglie che hanno difficoltà. La scadenza delle domande è venerdì 22 settembre. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione "Pubblica istruzione" del sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it). Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente dell’Ufficio per i servizi scolastici del Comune di Scarlino, Carla Brunese, al numero 0566 38529 o inviando una mail a [email protected]