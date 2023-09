Pacchetto scuola. Aiuti alle famiglie

Il Comune di Pitigliano ha pubblicato il bando "Pacchetto scuola" riservato agli studenti residenti nel territorio comunale iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali), inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale in una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 15.748,781 euro. L’Isee richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. La domanda d’ammissione al bando deve essere presentata al Comune entro venerdì 22 direttamente all’Ufficio protocollo del Comune, oppure per Pec all’indirizzo [email protected]

Giancarlo Carletti