"Overture a Grosseto. Prima opera autunnale dell'Orchestra sinfonica Città di Grosseto"

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” inaugura il cartellone della stagione autunnale con un concerto dedicato alle più celebri ouverture e arie d’opera nella Sala d’onore della Guardia di finanza di Grosseto. L’appuntamento è per oggi alle 18; i biglietti sono in prevendita contattando l’infoline WhatsApp al numero 333 5372994. Il concerto sarà diretto da Andrea Colombini e il programma prevede la partecipazione di quattro cantanti solisti: Giovanni Cervelli (tenore), Emilia Diakopoulo (soprano), Fabiana Rossi (soprano) e Deborah Vincenti (soprano). Saranno eseguite ouverture e arie d’opera da composizioni di Verdi (La forza del destino: Sinfonia; “La traviata: Follie! Follie... Sempre libera, Brindisi; Il trovatore: Di quella pira), Puccini (Madama Butterfly: Un bel dì vedremo; Turandot: Nessun dorma), Strauss (Una notte a Venezia), Puccini (Tosca: Vissi d’arte; Manon Lescaut: Intermezzo, atto III), Offenbach (Les Contes d’Hoffmann: Les oiseaux dans la charmille), Mozart (Il flauto magico), Nicolai (Le allegre comari di Windsor: Ouverture) e Lulli (Il borghese gentiluomo: Marcia per la cerimonia dei turchi).