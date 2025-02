"Overtourism? Non ci risulta. I veri problemi sono altri"

Il progetto "Pitigliano Turismo 2025" promosso dal Comune e definito dal sindaco Giovanni Gentili come "visionario" fa discutere. Nel dibattito si inserisce il Centro commerciale naturale che rappresenta numerose attività sul territorio. Il progetto è stato caratterizzato da diverse fasi, in ultimo, un incontro con sindaci e assessori al turismo di circa 15 comuni toscani con caratteristiche simili a quelle di Pitigliano. "Avendo seguito tutte le fasi – dicono dal Ccn – abbiamo rilevato una discrepanza tra i dati emersi e l’interpretazione data dall’Amministrazione. In particolare, il tema dell’overtourism, che il Comune sembra voler porre al centro dell’attenzione, non ha trovato riscontro nei lavori della Consulta, nei tavoli di discussione né nei 300 questionari da noi distribuiti ai turisti nella stagione 2024".

Al contrario, i dati evidenziano un calo delle presenze turistiche nei periodi di media e bassa stagione. "Dalle indagini emerge che le preoccupazioni principali della comunità riguardano la carenza di servizi essenziali: viabilità, trasporti, segnaletica turistica, orari ridotti dell’ufficio turistico e dei musei archeologici, scarsa qualità e diffusione del materiale informativo, pulizia del paese, difficoltà nel settore agricolo, carenze nell’ospedale locale e spopolamento. Questi temi – proseguono dal Ccn – a nostro avviso, richiedono interventi più urgenti rispetto all’ipotetico rischio di overtourism. Prima di immaginare un nuovo modello turistico è essenziale affrontare i problemi attuali con interventi risolutivi".