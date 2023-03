Otto nuove "casette dell’acqua" per tutti i cittadini del Golfo

Era il 2017 quando Follonica approvava il primo progetto denominato "La casa dell’acqua" e negli anni il progetto è cresciuto, tanto che le casette che erogano acqua potabile e depurata si sono moltiplicate. E oggi il progetto cresce ancora di più: l’Amministrazione comunale nei prossimi mesi prevede di installare nuove strutture in città. Una andrà posizionata al Mercato Meq, una in via Litoranea, una a Pratoranieri e una sarà installata nei pressi del parco di Ponente. Quattro nuove casette che incrementano i servizi pensati per il rispetto dell’ambiente del Comune di Follonica.

"Con l’installazione delle nuove casette dell’acqua si amplia il servizio che viene dato nei quartieri di Follonica – spiega il sindaco Andrea Benini – chi abita in centro o a Pratoranieri potrà avere l’acqua filtrata in modo più semplice. Con le nuove strutture le casette dell’acqua saranno in tutto 8, un servizio importante per la città, realizzato nell’ottica della diminuzione della plastica".