"Ottimi risultati e conferme"

L’onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FdI, e Luca Minucci, coordinatore provinciale del partito, guardano ai risultati di Fratelli d’Italia e parlano di "grande successo". "Siamo centrali per vincere e per governare – dicono – . Anzi, il successo per il nostro partito è andato oltre le più rosee aspettative con netta vittoria a Monte Argentario, dove da soli sostenevamo Arturo Cerulli riuscendo a far eleggere in consiglio comunale i candidati iscritti a FdI, con Chiara Orsini che è risultata la più votata in assoluto". Successo anche a Semproniano e Castell’Azzara. "A Semproniano confermiamo il nostro sindaco Luciano Petrucci, sostenuto da tutti – proseguono –. Un Comune da sempre ben amministrato dallo stesso Petrucci, che viene riconfermato. Poi, Castell’Azzara, dove Tullio Tenci da noi sostenuto, con una lista civica, ha ottenuto la maggioranza e quindi governerà per il prossimo quinquennio il comune. Siamo un partito ben radicato su tutto il territorio provinciale ma soprattutto siamo un partito che piace alla gente e ai cittadini in quanto propositivi e mai divisivi".

Sul voto in Amiata Gilberto Alviani, segretario della Lega Amiata sottolinea: "Facciamo i complimenti al confermato sindaco Luciano Petrucci – afferma – che potrà continuare la sua ottima azione amministrativa. Nella sua azione di governo potrà contare di un consigliere esperto e competente come Lucio Leoni al quale vanno le nostre felicitazioni per il risultato personale raggiunto. Applauso va al neo sindaco di Castell’azzara Tullio Tenci. La sua lista, che ha sconfitto la lista appoggiata dalla sinistra e Italia Viva, ha saputo attrarre consensi e ha attratto valide personalità che siamo certi saranno governare con attenzione".