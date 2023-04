"Ottenuti risultati molto positivi Presenza salda sul territorio"

Soddisfatto il presidente Francesco Carri per i risultati positivi raggiunti da Banca Tema. "Anche nel 2022 abbiamo rafforzato ulteriormente i rapporti con i soci e i clienti mettendoci – ha detto – al loro servizio con adeguata professionalità e disponibilità al dialogo". Carri dal tavolo dell’assemblea ha voluto ringraziare i collaboratori della Banca per il lavoro svolto e i soci e clienti per la fiducia riposta. "La nostra azione – ha proseguito – è stata coerente con i principi cooperativistici e mutualistici. La nostra è una visione di lungo termine che vuol contribuire alla crescita sostenibile dell’economia della comunità di appartenenza e al rafforzamento della coesione sociale. Sono proseguiti gli interventi a supporto delle associazioni e degli enti del territorio e sono stati erogati in totale 650 mila euro di contributi, inoltre guardiamo avanti con il Piano industriale 20232025". Carri sottolinea come una particolare attenzione continuerà a essere incentrata sull’Esg (Environmental, Social, Governance) per sostenere lo sviluppo delle comunità locali, facilitare la transizione ecologica, valorizzare il personale e facilitare l’innovazione e la digitalizzazione, ponendosi precisi obiettivi.

"La scelta nata nel 2020 di aggregare Banca Tema e Banca Valdichiana – spiega - per dar vita ad un’unica banca si è dimostrata giusta. Ringrazio sentitamente gli amministratori di ‘Tema Vita-Amici per sempre"’ la nostra Mutua, per la preziosa attività svolta in ambito sanitario, culturale e sociale che si affianca ed integra quella svolta dalla Banca". In un contesto sociale, demografico e di evoluzione tecnologica in continuo cambiamento, Carri ha spiegato che le banche di credito cooperativo continueranno a dialogare con le persone e con tutte le Istituzioni. "Siamo convinti – conclude il presidente – che il metodo cooperativo, se correttamente applicato, proprio nei periodi economicamente e socialmente più difficili, continui a costituire un valido strumento per dare risposte concrete ai bisogni della gente".