Ottaviani (FdI) "Il Pd si informi e poi parli"

"Informarsi prima di parlare". Inizia così Agostino Ottaviani, presidente del circolo FdI di Follonica dopo che il Pd aveva accusato il partito della Meloni di aver appoggiato la presentazione di un libro che individuava nell’Antifascismo una emergenza nazionale. "Sarebbe bastato, alla vigorosa segreteria del partito democratico – aggiunge Ottaviani – aspettare un attimo, così da scoprire che dal nostro partito nessuno abbia dato alcun assenso all’affissione di quel manifesto nello stallo a noi assegnato". "I nostri dirigenti locali avevano già provveduto a rimuovere tale locandina, come ancor oggi è ben visibile a tutti. Anche noi stessi abbiamo fatto le nostre rimostranze verso gli organizzatori dell’indebito uso di uno spazio non loro assegnato – chiude – Invitiamo il Pd a mettere da parte la solita arroganza e ragionare prima di emettere sentenze o affibbiare etichette che a FdI non appartengono".