Il presidente del circolo Fratelli d’Italia Agostino Ottaviani, prende posizione su quanto scritto in un post apparso sulla pagina Facebook del consigliere di maggioranza Enrico Calossi in riguardo alle Foibe e agli esuli italiani. "Le parole usate da Calossi ci fanno accapponare la pelle, e speriamo che il sindaco prenda le distanze – inizia Ottaviani – Non può essere tollerato come riportato da Calossi nel suo post, un tale revisionismo storico ai danni di connazionali massacrati da criminali che portavano, vale la pena precisare, sulla divisa i simboli che ancora oggi si possono trovare in alcune sede e manifestazioni politiche in cui Calossi è maturato politicamente. La teoria secondo cui la mattanza perpetrata dai Titini contro i cittadini istriano-dalmati fu una ritorsione contro l’occupazione italiana è non solo vergognosa e falsa, come tra l’altro ha ricordato lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella due anni fa, ma anche tendenziosa in quanto vorrebbe assolvere quei criminali jugoslavi, che in nome di una ideologia a cui Calossi fa riferimento, facendoli passare come una sorta di "compagni che sbagliano".