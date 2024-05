Ottantenne salvato in mare mentre stava nuotando fuori dal porto di Cala Galera, l’uomo è in rianimazione alle Scotte di Siena. È accaduto poco prima delle 20,30 di giovedì. E’ stato attivato l’intervento del 118 a seguito di una chiamata della Guardia Costiera per il ripescaggio in mare di un uomo di 80 anni, trasportato al porto di Cala Galera. Da una barca che stava transitando fuori il porto di Cala Galera è stato avvistato un uomo in mare in evidente stato di difficoltà, che è stato recuperato mentre veniva allertata la Guardia Costiera. Sul posto il personale del locale marittimo di Porto Ercole, che è intervenuto assieme al 118 con l’ambulanza della Cri di Orbetello e all’elisoccorso Pegaso. L’80enne stava nuotando con indosso una muta da sub, come faceva di solito in quelle acque partendo dal vicino arenile della Feniglia.