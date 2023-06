Osso Umano Ritrovato a Grosseto, Nessuna Azione Violenta, Morte "Diverse Decine di Anni Fa"

Il giallo di via Giordania va verso la conclusione? Può darsi. Anche perchè il frammento osseo ritrovato interrato nel terreno abitato da Michele Rossi, nella zona industriale nor del capoluogo maremmano, è stato accertato provenire da un uomo deceduto "diverse decine di anni fa". Si legge questo nelle conclusioni della relazione commissionata dalla Procura dei periti Eugenia Carnevali, genetista forense e responsabile dell’azienda ospedaliera di Terni e Mario Gabbrielli, docente di medicina legale dell’Università di Siena: dalle analisi, dunque, è stato accertato che il frammento è di una costola umana ma il soggetto deceduto risale a molti anni fa. Inoltre la fraibilità del reperto interrato "non presenta fratture" e dunque non si possono stabilire le cause della morte anche perchè “non ci sono state azioni violente”. Dalle analisi del laboratorio pur accertando la specie umana, è impossibile risalire al "profilo genetico per fini comparativi". Niente etnia dunque come pensavano di trovare i carabinieri della Procura grossetana, coordinati dal pm Valeria Lazzarini. Dopo il ritrovamento è stato indagato per occultamento di cadavere Michele Rossi, da tutti conosciuto come Ape, che abita in quel terreno. “Adesso - ha detto il legale difensore Livio Sammatrice - visto che non ci sono altre prove, mi aspetto da parte della Procura la chiusura delle indagini e l’archiviazione per il mio assistito che è completamente estraneo alla vicenda come abbiamo sempre sostenuto".

Ipotesi dunque non ce ne sono: "Potrebbe anche trattarsi di una persona morta a seguito di un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale – ha chiuso l’avvocato Livio Sammatrice – A Grosseto sappiamo che eventi di questo genere ce ne sono stati e diversi. Sicuramente quel pezzo di osso non è di un cadavere sotterrato qualche giorno fa come qualcuno vuol far credere".