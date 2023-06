Grosseto, il frammento di osso trovato in via Giordania è umano

Grosseto, 15 giugno 2023 – Novità sul giallo di Grosseto. È umano il frammento osseo ritrovato sotterrano in un terreno vicino a via Giordania, dove da alcune settimane sono in corso ricerche avviate per la segnalazione di uno o più cadaveri sotterrati.

L'indagine dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Valeria Lazzarini, dura da circa un mese. Uno dei due periti incaricati di analizzare il frammento ha depositato la relazione chiesta dal pm; secondo l'esperto è che si tratta di un osso umano, di una persona maschile, ma “altamente degradato”.

L'osso non è probabilmente compatibile con una morte recente, sicuramente però è di un uomo che è stato sepolto proprio in quel luogo chissà quanti anni fa. Il frammento è rovinato dalle intemperie ma non si può datare perfettamente. È possibile anche che quel frammento possa essere stato rovinato da agenti naturali o da persone. La datazione non è certa.

Tuttavia il frammento osseo è stato trovato nel punto verso cui una soffiata aveva indirizzato i carabinieri e anche dove un cane molecolare aveva segnalato che lì c'erano resti umani. I militari infatti avevano iniziato gli scavi in un terreno che è abitato da Michele Rossi, detto 'Ape’, 56enne indagato per distruzione e soppressione di cadavere.

Il suo avvocato difensore, Livio Sammatrice, ha commentato: "La circostanza dei luoghi non ha rilevanza. Si parla di osso altamente degradato, quindi databile alcuni anni fa quando Michele Rossi non stava in via Giordania. Ora mi aspetto che venga prosciolto immediatamente, aspettiamo comunque la seconda perizia sull'osso”, quella del secondo esperto incaricato dalla procura.