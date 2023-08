Osservatorio: proposta degli Astrofili ai Comuni

Notte di mezz’agosto ad Orbetello, con l’Associazione Astrofili cittadina, presieduta da Luciano Pettini, da sempre studioso dei cieli, che ha promosso ed organizzato una serata dal titolo ’non solo stelle cadenti’, ma una notte di osservazioni astronomiche. Patrocinio e collaborazione di Maddalena Ottali, assessore e della proloco lagunare. " Con il mio mitico telescopio Celestron 9.25., Obbiettivo 23 cm e focale 2300mm a disposizione degli orbetellani e turisti, centinaia di persone hanno rinnovato il loro interesse per l’osservazione di pianeti tanto lontani e del cielo. Ho spiegato tante cose, come del resto che questo cielo, quello dell’Argentario che si presta più di tanti altri alle osservazioni. Ho così rinnovato l’invito alle due amministrazioni comunali di Orbetello e Monte Argentario ha costruire sul Monte, vicino alla vetta un osservatorio astronomico, che richiamerebbe appassionati e studiosi da tutto il mondo e per tutto l’arco dell’anno".

Michele Casalini