"Ospedale Serve il posto di polizia"

Si sono verificati in questi ultimi giorni, episodi di intolleranza in ospedale, in particolare in pronto soccorso, nel presidio di Orbetello Scalo. "Sono stati presi di mira, denuncia il Motus della cittadina lagunare, sia personale, che materiali ed apparecchiature. Si rilevano quindi danni economici. Non è la prima volta che il pronto soccorso in particolare – scrivono dal Movimento per la tutela della salute della cittadina lagunare – è oggetto di questi incresciosi fatti". L’ospedale civile serve un vasto bacino di utenza, fra sud Toscana ed Alto Lazio, da sempre punto di riferimento per tantissimi persone, scrive anche il raggruppamento politico autonomo di Orbetello. Il movimento di pazienti, utenti, familiari è costante. "Si rende necessario e con urgenza istituire in questo ospedale, anche in vista della stagione turistica un posto fisso di polizia".