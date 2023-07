Ospedale senza personale "Il Sant’Andrea lavora? Merito dei pochi medici"

"I nove milioni investiti servono ad adeguamenti e ristrutturazioni che arriveranno ma le richieste avanzate da anni sul potenziamento del personale e delle attività non se ne parla se non per i 7 infermieri che non coprono neppure le perdite di personale avvenute negli anni". Inizia così la replica del tavolo della Salute al dg dell’Asl Sud Est Antonio D’Urso. "I numeri dicono che il Sant’Andrea lavora tanto e bene – dicono Luciano Fedeli e Paolo Mazzocco – ma questo è tutto merito dei pochi medici e infermieri che nonostante tutto non si tirano indietro sacrificando vita personale e familiare. Nel contempo la fotografia dell’organico è impietosa e non potrà reggere più a lungo e se D’Urso, Termine e Giuntini sono soddisfatti lo sono un po’ meno chi attende un intervento chirurgico, chi si sente dare un appuntamento a Castel del Piano o Pitigliano se non addirittura fuori provincia o in altra Asl per un esame, una visita o altro, oppure chi arriva al Pronto soccorso e trova un solo medico o viene dirottato a Grosseto per una tac o visite che prima venivano fatte in loco". Poi aggiungono: "Per non parlare della salute mentale e della neuropsichiatria infantile che da anni sono sottodimensionate e non forniscono risposte ai bisogni degli adulti e dei bambini, alla pediatria ridotta al lumicino, alla medicina di base ed altro ancora che sul territorio si vede sempre meno. Demagogia ci diranno. No semplice realtà". Poi chiudono: "Rimettiamo in piedi il distretto? Certo, può andar bene delle considerazioni corre l’obbligo farle. Ma perché nel 2018 proprio voi, gli stessi che oggi lo rivogliono, lo avete sciolto e l’unico risultato visibile sono le sole diatribe per la presidenza mentre sui servizi territoriali si è assistito ad un declino di prestazioni e servizi? Passeremo altri 5 o più anni a parlare del governo e degli assetti o ci occuperemo di invertire la strada dei tagli e riduzioni investendo su personale e potenziando davvero le attività di ospedale e territorio e non la burocrazia e gli uffici amministrativi? Ai cittadini non interessano gli assetti di governo, nè tantomeno le beghe politiche - istituzionali e neppure le promesse bastano più, servono risposte rapide e concrete – chiudono Fedeli e Mazzocco – da dare non per propaganda elettorale ma per potenziare quei servizi sanitari che dal governo nazionale, a quello regionale sono stati portati a livelli inaccettabili".