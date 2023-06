Ospedale di prossimità "Più integrazione fra servizi"

Fase uno terminata, adesso si passa alle fase due. Il percorso che sta facendo l’ospedale di Pitigliano per continuare ad essere un punto di riferimento per la sanità locale è stato tracciato a Sorano, in occasione di un incontro promosso dal sindaco Pierandrea Vanni e che ha visto la presenza di Paolo Corradini, direttore di Medicina Interna a Castel del Piano e direttore ad interim a Pitigliano, di Mauro Breggia, direttore Area Dipartimentale grossetana dei Pronto soccorso, e di Cinzia Garofalo, direttore infermieristico area provinciale grossetana.

Con la fase due, per l’ospedale Petruccioli si prospetta un futuro di sinergie. Grazie all’impegno del Dipartimento Medico diretto da Massimo Alessandri sono arrivati a Pitigliano due medici (Moira Servi, internista, e Sergio Preite, cardiologo) a cui dovrà aggiungersi un altro internista. Inoltre è in corso la selezione per individuare il nuovo direttore del reparto di Medicina interna.

Adesso è il momento di lavorare sulle sinergie tra le attività, del Pronto soccorso e quelle della Medicina interna che sono la base per il modello di ospedale di prossimità che si sta delineando secondo le indicazioni della normativa nazionale e del Piano Socio sanitario della Regione Toscana per le zone Interne.

"Nell’ospedale di prossimità – ha detto Corradini – il Pronto soccorso è tendenzialmente autonomo riguardo ai ricoveri in Medicina e la stessa Medicina sviluppa anche le attività ambulatoriali presenti in tutte le altre medicine aziendali".

C’è inoltre una speciale attenzione ai rapporti con la medicina del territorio, questo anche tramite la possibilità per i medici di medicina generale di avere riferimenti precisi nella Medicina interna e percorsi facilitati.

"Nella medicina interna di Pitigliano – conclude Corradini – è stato creato per la prima volta uno specifico incarico professionale denominato ‘Sezione per i Rapporti con la Medicina Territoriale’".

La riorganizzazione dell’ospedale di Pitigliano è stata resa possibile anche grazie anche ad un modello di gestione infermieristica capace di integrare nell’area di degenza la presenza dell’ospedale di Comunità, la cui funzione territoriale è importante in un ospedale di prossimità. "La riorganizzazione dell’ospedale di Pitigliano è stata laboriosa ma proficua e ha coinvolto il Dipartimento Emergenza Urgenza – ha detto Mauro Breggia – in un progetto che si basa sull’integrazione fra medicina interna e il sistema dell’emergenza e il pronto soccorso".

"Nelle realtà come Pitigliano è fondamentale l’integrazione del personale dei diversi setting – ha detto Cinzia Garofalo –. In questo caso l’integrazione fra i professionisti di area medica e della Deu fa sì che si possano erogare prestazioni adeguate agli utenti garantendo continuità ai percorsi assistenziali e l’ottimizzazione delle risorse".

Nicola Ciuffoletti