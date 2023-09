Orto botanico Corsini. Escursione in bici, aperitivo e libri

2L’Orto botanico Corsini di Porto Ercole organizza per domani alle 9.30 un giro in bici del Promontorio, per scoprire i panorami dell’Argentario, in un mix tra sterrate e ciclabili, accompagnati da una guida. Alle 20 rinfresco e incontro con Carlo Alberto Pratesi sull’Italia che crede nel cicloturismo e sul libro "Stendhal in bicicletta" di Manlio Pisu.