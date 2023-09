Ordine pubblico Il sindaco dal ministro "Difficile garantire sempre l’efficienza"

Un incontro chiesto e ottenuto per parlare in maniera chiara e diretta "delle difficoltà territoriali in termini di giustizia, sicurezza e ordine pubblico", una stretta di mano e la promessa del ministro che "si è dimostrato attento e profondo conoscitore del territorio grossetano, per una visita con l’obiettivo ultimo di permettere alla Magistratura, alla Prefettura, alla Procura e al Comune di Grosseto di poter lavorare al meglio delle loro potenzialità".

E’ stato questo il contenuto e l’esito dell’incontro di ieri mattina a Roma fra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, un momento "che ho fortemente voluto – dice il primo cittadino – per discutere delle nuove tematiche e dei nuovi scenari internazionali che richiedono grandi sinergie tra Governo e Amministrazioni locali".

Al centro della discussione, quindi, "il caso migranti – continua Vivarelli Colonna – e la difficile situazione congiunturale che si trova ad attraversare il nostro Paese, per cui il Governo Meloni e il ministero dell’Interno stanno operando con i migliori strumenti grazie ai quali, già nel prossimo futuro, vedremo ricadute positive sul territorio locale e nazionale".

Ma il sindaco ha messo sul tavolo anche altre questioni, portare come esempio al ministro anche alcuni fatti di cronaca locale "su cui l’Amministrazione comunale lavora: dalle baby gang che continuano a prendere di mira le piazze della città, ai recenti ed ormai frequenti episodi che hanno coinvolto soggetti stranieri".

E poi, il problema delle Rems (le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) legato – ha ricordato il primo cittadino – "alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari che doveva rappresentare parte di un articolato e lungo processo di tutela dell’autore di reati con disturbi mentali". "In qualità di sindaco – ha detto Vivarelli Colonna al ministro – mi sono trovato spesso a dover far fronte a situazioni messe in atto da soggetti psichicamente instabili, purtroppo riproposte nei giorni successivi, forse anche a causa del fatto che il vigente sistema normativo e giudiziario non consente di poter garantire il non reiterarsi di reati ed atti vandalici a danni di persone e di cose. Nella mia città, già nelle scorse settimane, anche a fronte dei numerosi arrivi di immigrati, alcuni di essi si sono resi autori di reiterati reati con violenze e gli stessi continuano a godere di una libertà che non trova giustificazione alcuna. Se dunque la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari rappresenta un percorso di adeguamento normativo alle direttive e regolamenti comunitari, è pur vero che le strutture che avrebbero dovuto sostituirli sono ad oggi in una situazione di evidente difficoltà, sia finanziaria che gestionale. Gli effetti rischiano di apparire devastanti per chi amministra le città ed opera sul territorio, a cui si aggiunge una evidente difficoltà delle Procure che sopportano carichi di lavoro impressionanti ed operano con personale sottodimensionato, seppure altamente qualificato e di indubbia professionalizzazione. I doverosi e continui contatti tra il Sindaco di una città e la Magistratura locale, evidenziano anche la difficoltà della Magistratura stessa in un percorso di adeguamento del sistema di informatizzazione attualmente ancora in fase di avvio e quindi con le derivanti conseguenze di rodaggio. Un sistema questo che finisce con l’appesantire fortemente una corretta amministrazione della città".

