Orchestra Vivace. Oggi concerto al Savoia

L’Orchestra giovanile "Vivace" apre la stagione 20232024 della rassegna musicale "La voce di ogni strumento" di Agimus con un concerto nella caserma Savoia Cavalleria, in via Senese a Grosseto, oggi alle 18. L’orchestra sarà diretta dal maestro Massimo Merone e vedrà la partecipazione delle due giovani pianiste soliste Beatrice De Maria e Beatrice Cori, vincitrici dell’edizione 2023 del progetto "Attraverso i suoni" che nasce dalla collaborazione tra le sezioni Agimus di Firenze, Arezzo e Grosseto con la Fondazione Cr Firenze e che individua talenti under 30 per accompagnarli nel loro cammino professionale nel mondo della musica. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Ticketgate (i possessori della Carta Conad, i soci di Fondazione Grosseto Cultura e gli studenti under 19 hanno diritto al biglietto ridotto; per informazioni: 328 7018626; www.agimusgrosseto.it). Anche in questa edizione una parte del ricavato sarà donato per finalità benefiche. Beatrice Cori si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio "Santa Cecilia di Roma" sotto la guida di Antonella Ceravolo e ha poi conseguito con lode e menzione d’onore i diplomi di II livello in Musica da camera e in Pianoforte. Frequenta il corso di perfezionamento con Andrea Lucchesini alla Scuola di musica di Fiesole e con Roberto Plano all’Accademia di musica di Pinerolo, si dedica all’approfondimento della musica contemporanea con Francesco Prode e frequenta il Master di II livello in Interpretazione della musica contemporanea al Conservatorio Santa Cecilia. Ha ottenuto importanti risultati in concorsi pianistici nazionali e internazionali. Beatrice De Maria è nata in una famiglia di musicisti e si è avvicinata al pianoforte sin da piccola, prendendo le prime lezioni dalla madre. A 10 anni è entrata a far parte della Scuola di musica di Fiesole – dove ha vinto tre borse di studio – nella classe di Enrico Stellini, che l’ha accompagnata fino al diploma. Quest’anno è stata ammessa alla prestigiosa "Hochschule für Musik" di Basilea per frequentare il master in pianoforte nella classe di Claudio Martinez Mehner.