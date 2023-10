Orchestra Vivace. Musiche di Chopin e Beethoven

La rassegna musicale "La voce di ogni strumento" apre la stagione con un concerto dell’Orchestra giovanile "Vivace" diretta dal maestro Massimo Merone con musiche di Beethoven e Chopin e le pianiste soliste Beatrice De Maria e Beatrice Cori, vincitrici dell’edizione 2023 del progetto "Attraverso i suoni", che nasce dalla collaborazione tra le sezioni A.Gi.Mus. di Firenze, Arezzo e Grosseto con la Fondazione Cr Firenze e che individua talenti under 30 per accompagnarli nel loro cammino professionale nel mondo della musica. L’appuntamento con il primo concerto della nuova stagione è per domenica alle 18 alla Caserma Savoia Cavalleria, in via Senese a Grosseto.

I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Ticketgate (i possessori della Carta Conad, i soci di Fondazione Grosseto Cultura e gli studenti under 19 hanno diritto al biglietto ridotto; per informazioni: 339 7960148; [email protected]; www.agimusgrosseto.it). È la 12^ edizione della rassegna proposta da Agimus. Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio del ministero della Difesa e delle istituzioni locali (Comune, Provincia e Regione), la consolidata sinergia con le Forze dell’ordine e le caserme militari di stanza in città e in provincia, la collaborazione con tante associazioni, nazionali e locali e il sostegno dei main sponsor Conad e Castagneto Banca 1910. Anche in questa edizione una parte del ricavato sarà donato per finalità benefiche. L’orchestra Vivace sarà diretta dal maestro Massimo Merone. Direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha studiato al Conservatorio "Cherubini" e si è perfezionato alla Scuola di Musica di Fiesole, alla Chigiana di Siena e alla Scuola di musica del Trio di Trieste. Beatrice Cori si è diplomata in pianoforte al Conservatorio "S.Cecilia di Roma" sotto la guida di Antonella Ceravolo e ha poi conseguito con lode e menzione d’onore i diplomi di II livello in Musica da camera e in Pianoforte. Beatrice De Maria è nata in una famiglia di musicisti e si è avvicinata al pianoforte sin da piccola, prendendo le prime lezioni dalla madre. Quest’anno è stata ammessa alla prestigiosa "Hochschule für Musik" di Basilea per frequentare il master in pianoforte nella classe di Claudio Martinez Mehner.