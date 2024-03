Orchestra sinfonica e Corale Puccini. La "Madama Butterfly" al Moderno

Al teatro Moderno va in scena l’opera lirica "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini. L’appuntamento è per oggi alle 21 e i biglietti ancora disponibili sono in vendita al botteghino del teatro dalle 19 In teatro – a cura della Libreria Mondadori del centro storico – sarà in vendita anche il libretto dell’opera, con il testo completo della rappresentazione. In scena l’orchestra sinfonica "Città di Grosseto" e la Corale "Puccini" di Grosseto (maestro del coro Walter Marzilli) dirette da Giovanni Pompeo. Con un cast eccezione: la soprano Hiroko Morita (nella foto) è Madama Butterfly (Cio-Cio-San), il tenore Vitaly Kovalchuk è il tenente Pinkerton; la mezzosoprano Elena Serra è Suzuki, servente di Cio-Cio-San; il baritono Victor Garcia Sierra è Sharpless, console degli Stati Uniti a Nagasaki; il tenore Guido Bernoni è Goro, sensale di matrimoni; il basso Silvio Riccardi è Zio Bonzo; il tenore Antonio Marani è il principe Yamadori, pretendente di Butterfly; la mezzosoprano Federica Cassetti è Kate, moglie americana di Pinkerton. La regia dell’opera è di Elena D’Angelo. La direzione artistica dell’evento è di Antonio Di Cristofano. Madama Butterfly, opera in tre atti, è stata composta da Giacomo Puccini tra il 1901 e il 1903. È ambientata a Nagasaki e racconta la storia di una giovane geisha – Cio-cio-san, Butterfly in inglese – venduta in sposa a Pinkerton, ufficiale della Marina americana. Pinkerton, per il quale il matrimonio era stato solo un’avventura, abbandona presto la giovane sposa e torna in patria. Butterfly, con il bambino nato dalle nozze, continuerà ad attendere fiduciosa il ritorno dell’amato, ignorando che per quell’uomo il matrimonio era stato soltanto un gioco.