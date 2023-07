Orbetello, via libera a bilancio di previsione 2023 e Piano Operativo

"Due atti importantissimi per il nostro territorio come il bilancio di previsione 2023 e l’adozione del Piano Operativo hanno avuto il via libera in Consiglio comunale". E’ quando dice il sindaco Andrea Casamenti evidenziando come "il bilancio di previsione, nonostante le grandi difficoltà esistenti, mantiene tutti i servizi per i cittadini senza aumenti delle rette per gli utenti".

"Confermiamo – dice Casamenti – le risorse per il sociale e continuiamo inoltre con tutte le opere pubbliche: a settembre avranno inizio i lavori di restauro delle Porte di Orbetello. Inoltre a breve potrebbero esserci novità importanti per la piscina a Orbetello Scalo,perché siamo in attesa di una proposta realizzativa da parte di privati. Anche per la nuova scuola elementare di Albinia la ditta ha ripreso regolarmente l’intervento di costruzione e la consegna della scuola finita è prevista per giugno 2024. Sono molto soddisfatto del lavoro di tutta la maggioranza e di tutti gli assessori, un lavoro di squadra che va avanti senza sosta. Dispiace però avere un’opposizione cosi inconcludente che sa solo dire no a tutto. il nuovo strumento urbanistico, fra le altre cose, prevede quanto necessario per l’apertura delle terme dell’Osa, a Talamone un’area attrezzata kitesurf, un recupero museale e sportivo dentro l’ex Idroscalo e una struttura alberghiera negli immobili dell’ex aeroporto Brunetta. Tra i punti importanti anche la possibilità per gli orti in territorio rurale di costruzioni da un minimo di 12 ad un massimo di 26 metri quadrati".

Michele Casalini