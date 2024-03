Orbetello, è allarme truffe telefoniche: "Suo figlio ha avuto un incidente, servono soldi”

Orbetello (Grosseto), 7 marzo 2024 – Ci hanno provato sette volte nel giro di due ore, ma per fortuna tutti i cittadini contattati si sono insospettiti e hanno avuto la scaltrezza di chiamare subito il "112" dando la possibilità ai carabinieri di iniziare immediatamente i controlli. E, cosa importante, di impedire che le truffe potessero andare a buon fine.

Tutto accade nella mattinata di martedì quando, intorno alle 11, ai carabinieri della Compagnia lagunare dai cittadini sono iniziate ad arrivare segnalazioni di telefonate di qualcuno che, presentandosi come "maresciallo dei carabinieri", diceva alla potenziale vittima che un parente (figlio o nipote, a seconda dei casi) era stato coinvolto in un incidente stradale in cui aveva causato feriti gravi (in un caso addirittura un morto) e per questo in quel momento si trovava in caserma, sottoposto a fermo. Su questa premessa, partiva la richiesta di "cauzione": meglio soldi in contanti, ma in alternativa potevano andar bene anche oggetti preziosi. Somme importanti, diverse migliaia di euro.

Per fortuna nessuna delle persone contattate non ha creduto alla storia raccontata e chiusa immediatamente la telefonata con il "centralinista", non hanno perso tempo e hanno avvisato i carabinieri passando per il numero unico delle emergenze "112". I militari, quelli veri, si sono subito attivati, verificando se intorno alle abitazioni contattate, vi fossero persone o mezzi sospetti. Probabilmente, la pronta reazione dei cittadini ha fatto cambiare idea ai malviventi, che verosimilmente, visti i continui tentativi andati a monte, avranno deciso di desistere. Il tutto, infatti, si è consumato in meno di due ore.

"Nel constatare il positivo atteggiamento della popolazione, che ha reagito correttamente e velocemente a questi ingaggi – dicono dal Comando provinciale dei carabinieri –, ricordiamo che laddove si venisse contattati al telefono, e qualcuno riferisse di un incidente occorso a familiari o amici, anticipando così la possibilità di sistemare la cosa , è sempre bene chiudere la chiamata immediatamente e comporre il 112. Possibile fattore abilitante di questa positiva prontezza registrata nella popolazione, sono stati i tanti incontri tenuti dai carabinieri in favore della cittadinanza, specie quella di età più avanzata, in cui il tema principale è proprio come riconoscere un tentativo di truffa, e cosa fare per non diventarne vittima".