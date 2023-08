"ORBETELLO: Shakespeare in Love - Quattro Storie d'Amore in scena"

Oggi alle 19 debutto di "Shakespeare in Love",all’Antica Città di Cosa . Lo spettacolo rappresenta quattro delle più belle storie d’amore: Troilo e Cressida, Antonio e Cleopatra, Misura per Misura e la Tempesta. Ritorna dunque nella trentesima "Estate di Cosa" con la grande poesia del drammaturgo inglese, che ha visto negli ultimi vent’anni il regista Francesco Tarsi misurarsi con quattordici delle sue opere. Interpreti della rappresentazione sono gli attori: Davide Braglia, Luca Giudice, Edda Marrone, Ignazio Megna, Evelina Verreschi, con la partecipazione dello stesso regista nel ruolo di narratore. Nella riduzione di queste sue opere Shakespeare si dimostra maestro d’amore, raggiungendo trame poetiche di grande spessore. Il teatro, in questo caso, rende merito alla sua vocazione didattica ed estetica per raggiungere il pubblico preparato e consapevole delle sue qualità. Su tutte spicca la storia di Troilo e Cressida, che permane oggi come ieri attuale e piena di prospettive nei rapporti d’amore. Si completa la rappresentazione con un omaggio a Italo Calvino, ad un secolo esatto dalla sua nascita con la lettura di una delle più belle lettere d’amore da lui scritte negli anni ‘50 all’attrice Elsa De Giorgi, in una relazione amorosa, formativa per lo scrittore. Info 347-2299737.