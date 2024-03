Orbetello piange la morte dell’ex agente Maurizio Maiuri

La comunità lagunare piange per Maurizio Maiuri. Se n’è andato, nella giornata di venerdì, all’età di 60 anni, l’ex assistente capo della Polizia che, per tanti anni, aveva prestato servizio proprio nella cittadina lagunare. Se n’è andato a seguito di una malattia, che lo aveva costretto a terminare il suo lavoro in anticipo e alle cure, prima di venire a mancare all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, dove era ricoverato. Le esequie si terranno domani alle 10 nella chiesa di Orbetello Scalo. Innamorato della sua famiglia e delle sue tante passioni, Maiuri era un grande appassionato di calcio: con grande commozione lo ricordano i suoi amici della società sportiva Asd Orbetello Scalo. "Tutta la società si stringe vicino alla famiglia Maiuri per la scomparsa di Maurizio – ha scritto ieri la compagine lagunare sul profilo social – . Ex calciatore gialloverde, tra i più presenti nella storia della Stazione. Riposa in pace Maurizio e continua a tifare da lassù per noi". Grande commozione anche dagli ex colleghi non solo della Polizia, ma anche di tutte le forze dell’ordine. Maurizio Maiuri era infatti amico di tutti e non faceva mai mancare il suo sorriso. Un uomo solare e sempre disponibile, per il quale tutta la comunità di Orbetello si stringe attorno ai suoi familiari. Al cordoglio si unisce anche la nostra redazione.