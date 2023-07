Orbetello, Nubifragio con Pioggia e Vento, Danni e Allarmi nella Notte di Luglio

Ondata di maltempo anche nella zona di Orbetello. Un violento temporale con fulmini, saette, pioggia e raffiche di vento si è abbattuto nel corso della nottata tra venerdì e ieri nella zona sud di Orbetello, in particolare nell’area tra Orbetello e Porto Santo Stefano.

Il nubifragio ha provocato un certo allarme tra i cittadini in questa prima notte di luglio e molti si sono dovuti alzare per per chiudere finestre e persiane e rassicurarsi che non fosse accaduto nulla.

Si registrano danni come caduta di rami, tegole e vetri rotti. La burrasca è durata un paio di ore e ha avuto la caratteristica dei temporali tropicali pur non avendone la stessa intensità. Del resto su tutta la Toscana vigeva l’allerta arancione.

La Protezione civile comunale aveva attivato equipaggi di Misericordia e Cri per il controllo del territorio. Poi, ieri nel corso della mattinata, i volontari della Cri hanno effettuato sopralluoghi sul territorio per la verifica dei danni eventuali, su incarico della Protezione civile del Comune di Orbetello.

Sempre venerdì in Feniglia, una turista romana di 66 anni, che si era introdottta dentro quei caratteristici " capannelli" fatti sulla spiaggia con i tronchi portati dalle correnti marine, è rimasta semi sepolta da una di queste strutture che ha ceduto ed è crollata. La donna à stata soccorsa dal servizio spiagge della Cri, con il quod che interviene sul litorale. Quindi è stata portato in una piazzola della Feniglia e quindi da lì trasferita in ambulanza all’ospedale a Grosseto.