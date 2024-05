"Orbetello: "Mielerie Aperte" alla scoperta del mondo delle api con Sotto al Poggio Agricoltura Biologica"

Una giornata alla scoperta delle api. Un mondo animale, molto affascinante, di cui tanti parlano ma che in pochi conoscono realmente, se non per il dolce sapore del prodotto finale, il miele. Oggi si svolgerà la prima edizione di "Mielerie Aperte", manifestazione nazionale promossa dall’Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani che, in Maremma, avrà tra i suoi protagonisti una azienda orbetellana, Sotto al Poggio Agricoltura Biologica. L’iniziativa mira a connettere le persone con i produttori italiani di miele, sottolineando il loro ruolo cruciale nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione dell’agricoltura sostenibile. L’apiario di Sotto al Poggio a Orbetello è una delle poche realtà maremmane che partecipa a questa edizione. Il programma prevede durante la giornata l’organizzazione di quattro visite guidate, dalla mattina al tardo pomeriggio, per consentire ai visitatori di immergersi nel mondo delle api. Le visite includeranno una sosta agli alveari di Giardino e un momento in laboratorio per provare in prima persona la smielatura dei telaini e capire le fasi della produzione del miele dalla raccolta al prodotto finito. A conclusione, l’apicoltrice Loredana Lucentini guiderà gli ospiti in una degustazione sensoriale dei mieli dell’azienda. L’ultima visita si concluderà con un piccolo aperitivo a offerta libera. La prenotazione è obbligatoria: posti limitati per garantire un’esperienza di qualità. Info: 328 5772838 o inviare messaggio WhatsApp a Loredana Lucentini.

Sabino Zuppa