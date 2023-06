Orbetello, malore in spiaggia: 66enne soccorsa e portata in ospedale

Grosseto, 26 giugno 2023 – Malore in spiaggia per una donna di 66 anni a Orbetello ( in provincia di Grosseto), in località Osa. I soccorritori del 118 della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti questa mattina, 26 giugno, alle 9.40. La donna è stata portata in ambulanza in codice 3 all'ospedale Misericordia di Grosseto.