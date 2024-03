Orbetello: l'incuria dilaga nel centro storico, cittadini chiedono interventi urgenti

Da sede dell’Omni a luogo dove l’incuria regna sovrana.

Questo è il percorso per nulla invidiabile dell’area dove sorge la palazzina che poi ha ospitato gli uffici Asl e del Comune ed anche il centro per ragazzi "Fenicottero Rosa". "Adesso qui – dicono alcuni anziani che frequentavano l’area – non si può non notare che la passeggiata lungo la laguna di levante e l’ex idroscalo è invasa da rifiuti e roghi ed è pressochè impraticabile. La palestra delle scuole è chiusa da tempo e mai recuperata per motivi di staticità delle fondamenta. L’ex Omni, se non recuperato, andrà anche questo in stato di progressivo degrado. Una parte della fortificazione spagnola è in condizioni pesssime. Eppure in questa ex pista di soldi, solo per gli ex uffici comunali, ne sono stati spesi in passato".

E che dire dello stato dei campi da tennis? Quello che ospitava anche tornei internazionali è in stato di incuria e le tribune sono in parte cadute.

"Viene da chiedersi quali siano le scelte fatte in passato – dicono ancora alcuni residenti –. Perché è stata mandata via una Forza armata i cui militari tenevano sempre tutto ordinato e pulito? Pessima l’idea di chiudere strutture ed edifici, lasciati poi inutilizzati. Svuotano Orbetello di abitanti ed attività commerciali. Decine quelle che hanno chiuso".

Secondo i cittadini "serve un piano strategico di rilancio di tutto il centro storico, di artigianato, commercio, turismo e recupero di tanti edifici non più abitati".

Michele Casalini