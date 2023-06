Orbetello, il sindaco Casamenti, "Laviamo i vialetti fino a fine estate"

"Come tutte le mattine, e sarà così fino a quando gli uccelli non andranno via a fine estate, i vialetti di piazza Cortesini sono stati lavati".

E’ quanto dice il sindaco Andrea Casamenti dopo che, anche ieri mattina, la ditta specializzata incaricata dal Comune ha lavato e disinfettato i vialetti dei giardini pubblici, perché su molti pini si è difatti insediata una numerosa colonia di garzette che hanno nidificato.

"Vivere e convivere con una oasi nazionale, questo è l’aspetto bello – dice Casamenti –, ma anche portatore di quale problema per gli abitanti di Orbetello. Il Comune comunque si è mosso con questa straordinaria e quotidiana pulizia dei viali. Dobbiamo tener presente che gli uccelli non possono essere allontanati o spostati; dobbiamo attendere la conclusione della fase nidificatoria. Il posizionamento dei dissuasori appositamente realizzati, dopo un lungo percorso burocratico, non è stato autorizzato dalla Regione Toscana perché il ciclo riproduttivo era già iniziato. Sarà utile per una prossima volta".

Il sindaco Andrea Casamenti ringrazia "l’assessore all’ambiente, Luca Minucci per questo lavoro straordinario fatto programmare e realizzare da una azienda specializzata e particolarmente attrezzata". Michele Casalini