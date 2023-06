ORBETELLO, Consegnato Nuovo Monitor Defibrillatore Grazie a Contributi di Comune Capalbio

Nel salone di rappresentanza della sede della Croce Rossa Costa d’Argento a Orbetello si è svolta la cerimonia per la consegna di un nuovo e moderno strumento elettro- medicale di ultima generazione, "monitor defibrillatore" acquistato grazie a contributi specifici del Comune di Capalbio, di operatori economici di Orbetello e altri benefattori. Un importante finanziamento per il monitor è stato fatto dal sindaco e dall’amministrazione comunale di Capalbio in ricordo dello scomparso e compianto primo cittadino Settimio Bianciardi, altri finanziamenti sono stati raccolti da privati cittadini, imprenditori e commercianti di Orbetello grazie al supporto di Guya Sarperi Stoppa, che ha aiutato nel completare la raccolta dei fondi necessari a questo acquisto. Il nuovo strumento è uno monitor trasportabile ideato e progettato da specialisti internazionali per salvare la vita umana in situazioni di crisi soprattutto cardiocircolatorie, il monitor 15 è infatti dotato di una defibrillatore, un ecg- elettrocardiogramma, uno strumento per la valutazione del respiro, il calcolo costante della frequenza cardiaca, la possibilità di effettuare ecg a 4 e 12 derivazioni, la misurazione della saturazione del sangue, il calcolo della curva di respirazione, la valutazione clinica extra ospedaliera.