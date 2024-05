Orbetello Book Prize. Scelta la terna dei finalisti

L’Orbetello Book Prize annuncia la terna dei finalisti. Sono Susanna Bissoli con ‘I Folgorati’, Antonio Franchini con ‘Il fuoco che ti porti dentro’ e Lidia Ravera con ‘Un giorno tutto questo sarà tuo’ i protagonisti dell’ultimo atto di questa edizione, per il premio letterario nato a Orbetello dalla collaborazione tra Comune e agenzia ZigZag. Annunciato anche il premio tributo alla carriera che quest’anno andrà allo scrittore svedese Björn Larsson. La manifestazione tornerà dal 27 al 29 giugno nella sua cornice dei Giardini Chiusi di Orbetello, che per tre giorni torneranno a essere il salotto letterario. La terna dei finalisti è stata scelta dalla giuria presieduta da Paolo Di Paolo e composta da Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Eugenio Murrali e Sandra Petrignani, insieme al Gruppo di Lettori composto da Fausto Carotti, Silva Gentilini, Lorena Manini, Giorgio Razzoli e Maurizio Vichi. "Non è stato facile né per i giurati né per i lettori di qualità – dichiara Paolo Di Paolo – arrivare alla terna di questa edizione, che rappresenta scritture e percorsi diversi. Siamo molto felici di assegnare il tributo alla carriera a Björn Larsson, scrittore svedese popolarissimo, molto amato e con un rapporto speciale con l’Italia". "È sempre incoraggiante ricevere un premio di prestigio – dichiara Larsson – perché dietro ci sono lettori che prendono la letteratura sul serio. Vale ancora di più quando il premio non è dato soltanto per l’ultima novità o quello di cui tutti parlano. Un premio come questo ci fa ricordare che la letteratura non deve avere una scadenza". "Il tributo alla carriera a Björn Larsson – dice l’assessora Maddalena Ottali – è un’occasione per ribadire quanto sia importante per Orbetello un premio internazionale che valorizza il territorio e coinvolge i cittadini".