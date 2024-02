Orbetello Book Prize, atto terzo. Nuovo ingresso nella giuria

La terza edizione dell’"Orbetello Book Prize - Maremma Tuscany Coast" si svolgerà dal 27 al 29 giugno e gli incontri con gli scrittori si terranno nei Giardini Chiusi.

"Gli obiettivi di questo premio internazionale – dice l’assessora Maddalena Ottali – restano gli stessi anche nella terza edizione e ne rafforzano, così, il suo valore: promozione della lettura, crescita civile e coesione sociale della propria comunità restano le parole d’ordine. Senza trascurare la promozione turistica: le iniziative culturali che animano Orbetello nel periodo estivo, difatti, diventano un polo centrale di partecipazione, attrazione e coinvolgimento delle varie componenti sociali, economiche e culturali del territorio, con l’importante risultato di incentivare anche l’economia locale e la presenza turistica sul territorio".

Confermato per il terzo anno Paolo Di Paolo nel ruolo di presidente e la giuria del Gruppo di selezione sarà composta ancora da Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Eugenio Murrali, con il nuovo ingresso di Sandra Petrignani e il saluto, invece, di Annalena Benini che gli organizzatori del premio "ringraziano per l’impegno profuso e il lavoro svolto insieme nei due anni che hanno preceduto la sua recente nomina di Direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026".

Accompagnerà il premio, come ogni anno, il Gruppo Lettori forti di Orbetello: Fausto Carotti (dirigente d’azienda), Silva Gentilini (scrittrice), Lorena Manini (bibliotecaria), Giorgio Razzoli (libraio) e Maurizio Vichi (insegnante).

