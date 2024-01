"Ora puntiamo su corsi di qualità ed economici"

Non mancano le collaborazioni della Uisp con i vari Comuni della provincia di Grosseto.

"Siamo attivi anche in questo contesto ed è un piacere collaborare con loro – racconta Perugini –. In questo periodo, con il Comune di Magliano stiamo organizzando un progetto che consiste nel portare i ragazzi in montagna a fare scuola di sci per 4 settimane". Ma fra i tanti cavalli di battaglia della Uisp, spiccano anche le iniziative estive.

"L’estate – continua il presidente Preugini – organizziamo attività, sia al mare che in montagna, per i ragazzi. Ma proponiamo anche escursioni, trekking e campeggi. In merito, abbiamo anche una collaborazione con Conad. Tutte queste attività sono molto importanti per loro, perché si divertono e fanno delle esperienze, ma allo stesso tempo hanno modo di approfondire un tema importante come quello dello sport". Per finire, anche in questo caso, il Covid si è fatto sentire: "Prima del 2020 – spiega Sergio Perugini – avevamo dei numeri importanti. Poi con l’arrivo della pandemia, le cose sono un po’ cambiate, ma siamo sopravvissuti. Passata questa situazione, c’è stata una ripartenza, confermata anche nell’ultimo anno. Nell’ultimo bilancio, abbiamo chiuso con 12.000 tesserati e al momento siamo sugli 8500. Abbiamo ancora dei corsi pronti ad iniziare nei prossimi mesi, fra cui ciclismo e atletica, grazie ai quali riusciremo ad avvicinarci al numero dello scorso anno, ne sono sicuro. Parliamo di numeri simili a quelli del 2018, quindi diciamo che siamo tornati ad un livello standard. Siamo contenti di essere tornati alla normalità. Ma, per quanto riguarda la corsistica, abbiamo avuto un incremento, negli ultimi anni, e siamo disposti a migliorare sempre di più. Vogliamo cercare di ampliare sempre di più la nostra offerta. Il nostro obiettivo – conclude – è quello di offrire la qualità ad un prezzo accessibile".