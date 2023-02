"Ora palestre del salvamento per insegnare a tutti i cittadini gli elementi base del soccorso"

Salvare vite umane è ciò che rende più orgogliosi gli operatori di emergenza e tutta la comunità di riferimento. "Per agire in maniera puntuale e precisa ci vuole conoscenza, ma anche allenamento – spiegano da ‘Grosseto al centro’ –. Come associazione siamo intervenuti già a partire dal 2017 nel sottolineare che la gestione di un evento raro, improvviso e complesso, come quello di un arresto cardiaco sul territorio, per essere governato al meglio da soccorritori laici astanti, necessita di allenamento, oltre che di conoscenza. I protocolli della catena di sopravvivenza già implicano un contatto tra la centrale operativa 112 ed il soccorritore laico, con possibilità di guidare quest’ultimo alla pratica del massaggio cardiaco e all’uso del defibrillatore da parte degli operatori professionisti della centrale. Oltre a ciò crediamo nell’idea che i laici possano arrivare ad avere già di per sé un bagaglio esperienziale idoneo al salvataggio. Per questo abbiamo lanciato l’idea delle palestre del salvamento: luoghi fisici, permanenti in città e nelle frazioni, che possano ospitare tutti i cittadini che desiderino rinfrescare i passaggi da compiere nella gestione di questi rari eventi. Stilando un programma istituzionale di educazione continua per i cittadini alle manovre salvavita, avevamo sollecitato l’Amministrazione comunale a intercettare i fondi europei e a coordinare un gruppo di istruttori intorno alle associazioni di volontariato sotto l’egida della centrale operativa 112".

L’associazione ritiene che le iniziative delle varie agenzie educative, che erogano corsi di formazione Blsd, debbano essere messe in rete dal Comune e funzionare altresì come palestre post-corso per allenare i laici che hanno conseguito il corso base: "Solo così – concludono - secondo noi, si può veramente parlare di "città cardioprotette", ovvero di luoghi in cui il maggior numero possibile di cittadini è allenato alla gestione di eventi come quello accaduto domenica scorsa".