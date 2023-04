"Ora mappatura delle concessioni"

"La sentenza della Corte europea conferma quanto sosteniamo da anni: che serve una mappatura delle concessioni demaniali che dimostrerebbe, senza difficoltà, che il bene non è scarso". Lo dice Adalberto Sabbatini, presidente dei Balneari di Cna Grosseto. "Dal recepimento della direttiva Bolkestein – ha aggiunto – la maggior parte delle concessioni sono state affidate con gare pubbliche, per un certo numero di anni. E’ assurdo, però, continuare a pensare che la direttiva possa essere retroattiva, ovvero andare a valere su concessioni affidate prima dell’entrata in vigore della norma. Bene, quindi, l’operazione che il Governo ha deciso di intraprendere con l’ultimo decreto, dando un indirizzo che noi imprese chiediamo da tempo". "E’ sconcertante come la destra continui ad ignorare la vicenda balneari nonostante la sentenza della Corte Europea". Inizia così invece Marco Simiani, deputato grossetano del Pd. "E’ oggi necessario prendere atto che la scelta del rinvio voluta dal governo Meloni abbia fallito ed iniziare a costruire un bando ad evidenza pubblica che valorizzi e dia certezze agli investimenti fatti dalle imprese – aggiunge – Il Partito Democratico è pronto a collaborare attivamente in Parlamento per raggiungere questo obiettivo. Continuare a non affrontare il problema potrebbe impedire una soluzione ponderata e concertata; penalizzando quindi proprio il lavoro e la professionalità degli operatori balneari". "Come abbiamo sempre sostenuto era prevedibile che venisse bloccata dalla Corte di Giustizia la linea delle proroghe e del rinnovo automatico delle concessioni – dice invece Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto – e che quella dei bandi pubblici fosse ormai una strada obbligata. Pretendiamo però che la legge fissi i parametri fondamentali che dovranno caratterizzare i bandi a partire dalla tutela del diritto di impresa. Le spiagge sono beni pubblici, ma su di esse sono stati fatti ingenti investimenti in strutture e materiali e non è pensabile che un’eventuale soccombenza in un’evidenza pubblica possa comportare la perdita della propria azienda senza un’adeguata tutela e senza adeguati indennizzi".