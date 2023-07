Opus, sì alla robotica Nuova collaborazione con la Homberger

Opus automazione apre alla robotica. L’azienda hi-tech, che ha appena festeggiato i 25 anni di attività, continua a crescere puntando sempre sull’innovazione: l’ultima novità è la collaborazione con Homberger, azienda leader in Italia nella distribuzione e progettazione di prodotti "Industy 4.0" e partner strategico per l’integrazione dei robot collaborativi Doosan Robotics. Opus è diventata così "Preferred System Integrator", ovvero un importante riferimento tecnico e progettuale per tutte quelle aziende del territorio e non solo, che necessitano di automatizzare e sviluppare applicazioni con l’uso di robot collaborativi.

"Questi prodotti di ultima generazione – spiega Stefano Batistini, ceo di Opus – chiamati anche Cobot, sono macchine molto particolari ed evolute tecnicamente: a differenza dei tradizionali robot industriali infatti, integrano tecnologie all’avanguardia, come sensori di forza e coppia, che permettono all’operatore di utilizzarle senza barriere di protezione. Hanno un’elevata precisione e ripetibilità e sono capaci di movimentare carichi fino a 25 chili, quindi, un efficace soluzione nelle applicazioni gravose e impattanti sulla salute del lavoratore".

Questa nuova collaborazione, molto importante per l’azienda di automazione, rappresenta un’opportunità per le imprese del territorio, e non solo, che hanno necessità di migliorare il processo produttivo in termini di qualità, quantità e sicurezza.

"Il nostro obiettivo è far diventare il laboratorio di robotica un punto di riferimento per il territorio – continua Stefano Batistini – per sviluppare competenze e diffondere nuove capacità tecniche necessarie per tutte quelle figure professionali che si stanno affacciando al mondo del lavoro. Lo spazio dedicato alla robotica è integrato con strumentazione e tool di progettazione finalizzati alla prototipazione e produzione di applicativi robotici unici e dedicati per ogni tipo di applicazione.

La robotica – chiude il Ceo di Opus, Stefano Batistini – sta assumendo un ruolo sempre più importante nelle aziende industriali e con l’avvento di questa nuova tecnologia anche le piccole e medie imprese saranno in grado di sfruttarla per automatizzare e migliorare quelli che sono i propri processi produttivi".