Opposizione all’attacco "Circondati dal degrado"

"Le condizioni in cui versa l’ingresso al centro storico di Orbetello sono l’emblema dell’incompetenza e del menefreghismo dell’attuale amministrazione che sta sistematicamente distruggendo ogni angolo del nostro comune".

Così dal gruppo di minoranza consiliare "Alternativa Orbetello" che affida alla consigliera Chiara Serracchiani il compito di descrivere la situazione in cui si trova la cittadina lagunare ormai alle prese con la stagione turistica.

"Piazza Cortesini – dicono i consiglieri di opposizione – è ridotta a un tappeto di guano, di uccelli morti, di uova rotte e soprattutto invasa da un odore nauseabondo che costringe i passanti a coprirsi il naso".

"L’arrivo degli uccelli migratori, in particolare le garzette, è un fatto prevedibile – affermano poi dal gruppo Alternativa Orbetello – e la colonizzazione degli spazi cittadini di questi volatili è stato un problema già negli anni passati. Eppure, anche quest’anno gli uccelli sono arrivati sugli alberi del centro cittadino e avendo nidificato ora qualunque azione dissuasoria è vietata dalla legge".

Le attività che si trovano sulla piazza, più che altro bar e ristoranti, sono ovviamente le prime a risentirne.

"Con molta probabilità – affermano ancora i consiglieri di minoranza – chiederanno conto al Comune dei danni che stanno subendo e provocati da tutta questa incompetenza, danni che se riconosciuti saranno i cittadini a pagare".

Secondo gli esponenti dell’opposizione, però, il problema non si ferma in piazza Cortesini, ma riguarda anche gli adiacenti Giardini Chiusi e più in generale tanti altri angoli del centro, che sarebbero "preda – sostengono – di un degrado senza precedenti, tra verde pubblico incolto, sporcizia in terra, panchine rotte con pericolosi chiodi a vista, cestini della spazzatura divelti, fili elettrici penzolanti dagli alberi e una fontana piena di sporcizia e senza acqua".

"Dopo un primo mandato in cui tra tempi e di insediamento e Covid l’attuale Giunta poco o nulla ha fatto o ha potuto fare – concludono i rappresentanti dell’opposizione – è invece in questo secondo mandato che l’amministrazione Casamenti ha potuto mostrare il suo valore. E a ben guardare lo stato in cui hanno ridotto Orbetello in poco più di un anno e mezzo, la preoccupazione riguardo quello che potranno rovinare nei prossimi tre anni è tanta".