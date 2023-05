Opportunità per chi investe A Santa Fiora in arrivo 843mila euro

Qui i fondi Pnrr sono arrivati e se sfruttati bene potrebbero giocare un ruolo importante per il futuro del territorio. Nel 2022 il Comune guidato dal sindaco Federico Balocchi con il suo progetto Santa Fiora Smart Village, ha partecipato e vinto il bando "Borghi" del Ministero della Cultura, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo ha portato all’assegnazione di 1 milione e 600mila euro al Comune amiatino. Inoltre, sono stati riservati ulteriori 843mila euro per le aziende che investono sul territorio. Queste risorse vengono assegnate attraverso il secondo bando "Imprese Borghi", che è stato pubblicato in questi giorni dal Ministero della Cultura prevedendo risorse a fondo perduto fino a 75mila euro per ogni domanda.

Per sfruttare al massimo questa opportunità il Comune di Santa Fiora ha organizzato un incontro pubblico oggi alle 17, al teatro Andrea Camilleri presso il Centro Giovani nel corso del quale il bando sarà presentato a cittadini, associazioni e imprese e saranno spiegate le caratteristiche che dovranno avere i progetti. All’incontro interverrà il sindaco Federico Balocchi e i referenti tecnici del Comune per il Pnrr. "Il progetto Santa Fiora Smart Village è risultato vincente –dichiara il sindaco Federico Balocchi – è stata premiata la nostra idea di creare le condizioni affinché i giovani possano tornare a vivere e le imprese ad investire sul territorio. Si apre adesso, con questo secondo bando per imprese e associazioni, una grandissima opportunità per chi vuole investire e creare lavoro a Santa Fiora. Crediamo che sia davvero importante sfruttare appieno questa possibilità per il futuro del nostro comune e di tutta la montagna".

Il bando "Imprese Borghi" che è materia dell’incontro odierno è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei borghi vincitori del bando Investimento 2.1 Attrattività dei piccoli centri storici – Linea B. Le proposte per l’accesso a tale avviso potranno essere presentate dalle 12 dell’8 giugno 2023 e fino alle 18. dell’11 settembre 2023 solo e attraverso il sito https:www.invitalia.it.

Nicola Ciuffoletti