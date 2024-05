Opportunità di impiego nei campeggi

Campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca da maggio fino al mese di ottobre un banconiere o una banconiera per il market con almeno una minima esperienza lavorativa. L’orario di lavoro è solo di pomeriggio dalle 16 alle 20.30 (non viene fornito alloggio. Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un addetta pulizie anche minima esperienza dalle 14 alle 20, ma dovrà fare anche dei turni di mattina. Previsto un giorno a settimana di riposo da maggio a settembre (non viene fornito alloggio). Campeggio a Capalbio ricerca un addetto ai parcheggi area spiaggia e un bagnino per il secondo si valuta la possibilità di alloggio.Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca urgentemente con vitto e alloggio una banconiera addetta ai piatti freddi e panini. Per rispondere 0564/416375.