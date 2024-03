Opere per la mobilità sostenibile. Ciclopedonale, ultimi passaggi: "I lavori inizieranno a breve"

In dirittura d’arrivo l’iter per i lavori della ciclopedonale Santa Liberata-Pozzarello, la nuova pista dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2025. Aggiudicata la gara di affidamento dei lavori per un collegamento che permetterà di completare il percorso che da Porto Ercole (e anche da Orbetello) arriverà fino a Pozzarello, e dunque successivamente anche a Porto Santo Stefano. Sarà la ditta Edilzapa Società Cooperativa di Quarto (in provincia di Napoli) a eseguire i lavori, con la gara eseguita dalla Provincia. L’importo complessivo dell’opera è di 2 milioni e 898mila euro, stanziati dalla Regione e che sono già stati impegnati sul bilancio di previsione dal Comune. A breve l’ente si incontrerà con la ditta e con i responsabili dei lavori per stabilire l’inizio esatto delle operazioni e le tempistiche, che non dovrebbero comunque andare oltre il 2025. L’esecuzione dei lavori è stata affidata al geometra Andrea Severi di Grosseto. Il tutto è stato reso possibile dopo l’ultimazione degli espropri da parte del Comune.

"Stiamo concludendo la presa in possesso dei terreni, che avverrà il 28 marzo – spiega l’assessore al Bilancio Silvano Scotto –. Gli espropri sono già stati notificati agli interessati, che sono contenti che venga realizzata quest’opera. Adesso ci incontreremo con la ditta per concordare le tempistiche, la speranza è di ultimare tutto entro la fine del 2025".

La ciclopedonale partirà da Santa Liberata, proseguendo il percorso e passando anche dalla galleria della Soda. Avrà inoltre una valenza turistica importante per il territorio. "La prossima settimana ad esempio ci sarà la Granfondo di Monte Argentario – prosegue Scotto –, evento a cui il Comune tiene tantissimo. Crediamo in un percorso di sviluppo futuribile in cui si potranno fare anche manifestazioni nazionali e internazionali. Il cicloturismo è una delle fonti alternative per lo sviluppo del turismo, che esula un po’ dal nostro turismo balneare. Quindi vogliamo sviluppare tutti quei turismi paralleli che vanno a corredo di quello prettamente balneare, che poi è quello principale. Insomma, la ciclopedonale sarà molto importante per tutti questi aspetti e il fatto che partano i lavori è molto importante".

Andrea Capitani