"Operatori sanitari ormai esausti"

"È assolutamente paradossale e inaccettabile che dopo quanto abbiamo passato con la pandemia siamo ancora a chiedere più infermieri e operatori socio sanitari". Paolo Mazzocco, esponente del Tavolo della Salute, torna a parlare della situazione del Sant’Andrea e della sanità in generale sulle Colline Metallifere. "Gli operatori sanitari del Sant’Andrea sono esausti – aggiunge – qui non è più in gioco solo il buon funzionamento dei servizi, ma lo stato psicofisico degli operatori. Continui salti dei riposi, delle ferie, turni ridotti alla presenza di pochi infermieri e operatori socio sanitari i quali si sobbarcano carichi di lavoro eccessivi, continui salti di mansioni con la promiscuità di bolla covid, posti letto di comunità e reparto con gli stessi infermieri". "E poi la burocrazia – prosegue Mazzocco – sembra un problema marginale rispetto a tutto il resto, ma in realtà per i professionisti sanitari che corrono e non ce la fanno a stare dietro ai pazienti, dover perdere ore a riempire inutili fogli che ogni giorno proliferano, ecco, questo è un colpo pesante alla loro integrità professionale e umana". Una situazione che non più essere accettata: "Ora basta – aggiunge Paolo Mazzocco – se da una parte c’è una difficoltà oggettiva a reperire medici, dall’altra c’è un esercito di infermieri che aspetta i concorsi, cercare di far quadrare il disastroso bilancio regionale attraverso il blocco delle assunzioni, logorando quindi il poco personale che abbiamo, è inaccettabile. L’azienda trovi altri modi per risparmiare, alcuni sono ben sottolineati anche dalla Corte dei Conti, altri gliele possiamo suggerire noi, ma basta infierire sugli infermieri come fossero carne da macello". "Ormai il cittadino non è più al centro della sanità pubblica – aggiunge Luciano Fedeli – Una struttura dove sono stati investiti 17 milioni di euro e altri soldi arriveranno per l’adeguamento all’antisismica non è in grado di produrre prestazioni e salute come dovrebbe essere è semplicemente scandaloso. Infine non si trova spazio nella riforma per tagliare l’enorme e inutile burocrazia che rallenta pesantemente il lavoro dei sanitari e mette sulle spalle dei cittadini inutili procedure che si sommano alle necessità di cura che dovrebbero essere quelle prioritarie. Al contempo quindi si mantiene in essere l’apparato che la produce fatto di centinaia di operatori sanitari tolti dai reparti o dal territorio per occupare poltrone utili solo a chi le ha create, cioè alla politica". Immediata la risposta dell’Asl: "Un infermiere ha preso servizio lo scorso primo febbraio ed un’altro prenderà servizio il prossimo primo marzo. Altre unità sono previste in assunzione compatibilmente con le disponibilità del personale in graduatoria".